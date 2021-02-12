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12 лютого 2021, 18:34 5

У міські та обласні ради змогли переобратися близько 30% депутатів - ОПОРА

12 лютого 2021, 18:34 5
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Найбільше депутатів змогли переобратися в Івано-Франківській обласній раді
Найбільше депутатів змогли переобратися в Івано-Франківській обласній раді
Фото: із відкритих джерел
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Під час місцевих виборів менше 30% депутатів міських та обласних рад змогли переобратися на новий термін.

Про це повідомляє громадська мережа "Опора", передає RegioNews.

За даними незалежних спостерігачів, із 1659 депутатів обласних рад, обраних під час виборів, змогли переобратися лише 477, або 28,75%.

Найбільше депутатів змогли переобратися в Івано-Франківській облраді, де у 2020 році депутатами стали 44% обранців із попереднього складу. 37,5% депутатів знову пройшли до Житомирської, Хмельницької та Черкаської обласних рад.

Натомість менш ніж 25% депутатів переобралалось до 4 з 22 обласних рад: Полтавської – 23,8%, Вінницької – 22,6%, Запорізької – 21,4% та Дніпропетровської – лише 20%”, - йдеться в повідомленні.

У міських радах із 5 089 депутатів нинішнього скликання лише 1 464 (28,8%) були депутатами і раніше.

Загалом 50% і більше депутатів переобралось лише до п’яти міських рад: Дружківської (Донеччина) – 55,9%, Ізмаїльської (Одещина) – 55,3%, Маргенецької (Дніпропетровщина), Трускавецької (Львівщина) та Очаківської (Миколаївщина) – по 50%”, - додали в ОПОРІ.

Менше 10% депутатів повторно виграли вибори у чотирьох містах: Кривому Розі – 9,3% (5 депутатів), Умані – 7,9% (3 депутати), Селидові (Донеччина) – 7,7% (2 депутати ) та Могилів-Подільському – 2,9% (1 депутат).

Нагадаємо, ЦВК планує повністю завершити місцеві вибори в березні 2021 року.

ОПОРА Місцеві вибори депутати облрада горсовет

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