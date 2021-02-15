Сессию горсовета Харькова по прекращению полномочий Кернеса назначили на 24 февраля

Депутаты планируют утвердить Положение о звании "Почетный гражданин города Харькова"

Депутаты планируют утвердить Положение о звании "Почетный гражданин города Харькова"

Фото: из открытых источников

Секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве третьей сессии Харьковского горсовета VIII созыва на 24 февраля.

Об этом сообщается на сайте мэрии города, передает RegioNews.

На рассмотрение вынесли 66 вопросов и "Разное". Первым должны рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, который умер 16 декабря.

Также депутаты планируют утвердить Положение о звании "Почетный гражданин города Харькова", которым предусматривается возможность присвоения звания в случае смерти мэра города.

Они готовят два обращения: от фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков", и от имени городского совета, темы этих обращений неизвестны.

Среди других вопросов, которые вынесены на рассмотрение - утверждение отчета об исполнении бюджета города за прошлый год, плана работы на 2021 год, внесение изменений в положения исполнительных органов, изменений в генеральный план и бюджет, а также городских программ.

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.