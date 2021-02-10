Санкції щодо телеканалів: Верховний Суд відмовив у розгляді одного з позовів проти Указу Президента

Щодо другого позову – надано час на усунення недоліків

Щодо другого позову – надано час на усунення недоліків

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Верховний Суд відмовив у розгляді одного з позовів щодо оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів "ZIK", "NEWSONE" та "112", щодо другого надано час на усунення недоліків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВС.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвали у справах за позовами громадян, які оскаржують Указ Президента України від 2 лютого 2021 року щодо рішення РНБОУ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів).

Ухвалою у справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним Указом прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду, — йдеться в повідомленні.

Крім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБОУ, ТОВ "Новини 24 години”, ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ”, ТОВ "Нові комунікації” до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Ухвалою у справі № 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування Указу. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах та на захист прав інших осіб — юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів, - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.