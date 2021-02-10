ЗМІ дізналися, як у Медведчука хочуть замінити заборонені канали

Планується створення нового каналу

Планується створення нового каналу

Фото з відкритих джерел

Керівництво медіахолдингу "Новини", який пов'язують з проросійським нардепом Віктором Медведчуком, нібито планує створити новий телеканал замість заборонених ZIK, NewsOne і "112 Україна".

Про це йдеться у "внутрішньому документі", який потрапив у розпорядження видання Vesti.ua, передає RegioNews.

Засновниками нового телеканалу має стати "максимально широке коло журналістів" закритих ZIK, NewsOne та 112. Це, вважають у ЗМІ, має захистити новий телеканал від можливого блокування.

Зазначається, що цей документ нібито поширюють серед співробітників медіа, заблокованих РНБО й указом президента Володимира Зеленського.

В опублікованому журналістами листі (див. нижче) від президента медіахолдингу "Новини" Єгора Бенкендорфа до співробітників закритих каналів указується, що нова компанія буде створена вже з наступного тижня (з 15 лютого). Журналістів, які хочуть стати співзасновниками, просять до 10 лютого надати документи та персональні дані.

Видання додає, що наміри про заснування нового каналу свідчать про те, що керівництво медіахолдингу, схоже, змирилося з тим, що скасувати санкції не вийде.

Варто зауважити, що достовірність цього листа наразі не підтверджено.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.