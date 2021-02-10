Санкции в отношении телеканалов: Верховный Суд отказал в рассмотрении одного из исков против Указа Президента

Относительно второго иска – предоставлено время на устранение недостатков

Относительно второго иска – предоставлено время на устранение недостатков

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Верховный Суд отказал в рассмотрении одного из исков относительно обжалования указа Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", относительно второго предоставлено время на устранение недостатков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВС.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда вынес решения по делам по искам граждан, которые оспаривают Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года относительно решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” (в соответствии с приложением 2 к решению СНБО применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов).

Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставлено без движения и установлен истцу десятидневный срок со дня вручения постановления для устранения недостатков. Решение мотивировано тем, что истец не привел обоснования о нарушении оспариваемым Указом прав, свобод и интересов, за защитой которых он обратился в суд, — говорится в сообщении.

Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБОУ, ООО "Новости 24 часа”, ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ”, ООО "Новые коммуникации” к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика.

Постановлением по делу № 9901/23/21 отказано в открытии производства по исковому заявлению гражданина о признании противоправным и отмене Указа. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц — юридических лиц, которые, по утверждению истца, являются владельцами телеканалов, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.