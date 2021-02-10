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10 лютого 2021, 17:07 2

Депутати Закарпатської облради виступили на підтримку заблокованих телеканалів

10 лютого 2021, 17:07 2
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Вони вимагають скасувати санкції, які ввів у дію президент Зеленський
Вони вимагають скасувати санкції, які ввів у дію президент Зеленський
Фото: із відкритих джерел
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Частина депутатів Закарпатської обласної ради направили звернення до президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції РНБО проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів ZIК, "112 Україна" та "NewsOne".

Звернення депутатів оприлюднило місцеве видання Перший.com.ua, передає RegioNews.

Відомо, що до Зеленського звернулися депутати 4 із 8 фракцій обласної ради: "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє", "Команда Андрія Балоги" та "КМКС" Партія угорців України.

Звертаємося до Вас, пане президенте, з вимогою скасувати указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Ми вимагаємо припинити політично мотивовані переслідування і відмовитись від практики придушення голосу опозиції", - йдеться в зверненні.

Автори звернення стверджують, що заблоковані телеканали є українськими юридичними особами, а Тарас Козак – громадянином України, тому закон "Про санкції" на них не поширюється.

Також депутати звинуватили президента Володимира Зеленського у порушенні законодавства та цензурі, а накладення санкцій назвали "репресіями та переслідуванням".

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.

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