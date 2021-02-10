Малюська сказав, чи можуть ввести санкції проти телеканалу "Інтер"

Поки це не передбачається

Поки це не передбачається

Фото з відкритих джерел

Українська влада не планує запроваджувати санкції проти телеканалу "Інтер", навіть якщо Сполучені Штати доб’ються екстрадиції власника телехолдингу Inter Media Group Дмитра Фірташа у корупційній справі.

Про це розповів під час онлайн-конференції міністр юстиції України Денис Малюська, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Я не очікую цього… Ми не маємо можливостей блокувати або запроваджувати санкції проти телеканалів у випадку звинувачень власника в корупції", — зазначив міністр.

Малюська пояснив, що єдина можливість для запровадження обмежень відповідно до закону про санкції, у тому числі проти ЗМІ — це наявний зв’язок із терористичною діяльністю. При цьому очільник Мінʼюсту зауважив, що він особисто не має інформації зі справи Дмитра Фірташа, що він якимось чином підтримує російську агресію проти України або іншу терористичну діяльність.

"Отже, я не очікую цього (санкцій проти "Інтера" — ред.) у ближчому майбутньому, — сказав міністр.

Денис Малюська також зазначив, що запровадження санкцій проти трьох телеканалів, повʼязаних із нардепом від ОПЗЖ, кумом президента Росії Віктором Медведчуком, цілком відповідає українському законодавству, як би його не критикували опоненти.

Міністр нагадав, що запровадження українською державою санкцій проти власних громадян не є чимось новим: "Понад 60 громадян України опинилися під санкціями впродовж останніх п’яти років". Крім того, за його словами, РНБО і президент за цей час запровадили обмеження для понад 260 українських компаній.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.