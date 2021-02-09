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09 лютого 2021, 19:22 215

У "Слузі народу" виступають за широке тестування українців на антитіла до коронавірусу

09 лютого 2021, 19:22 215
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Нардеп Олексій Устенко вважає, що для цього мають використовуватися вітчизняні тести
Нардеп Олексій Устенко вважає, що для цього мають використовуватися вітчизняні тести
Фото з відкритих джерел
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Для того, щоб виявити кількість перехворілих COVID-19 у країні і підрахувати кількість необхідних доз вакцини на перший час, необхідно провести широке ІФА-тестування серед різних груп населення.

Так вважає народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко, повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Звичайно, нам необхідне тестування на антитіла для того, щоб повністю виявити кількість перехворілих, щоб зрозуміти, яка кількість доз вакцин потрібна, скільки людей має бути в перших рядах. І якщо навіть робити не масове тестування, то хоча б взяти широку вибірку, з 10-20-100 тисяч осіб або з якогось регіону, щоб зрозуміти, яка кількість людей у країні перехворіла. Ось у Верховній Раді, напевно, половина точно перехворіла", - зазначив Устенко.

Нардеп також наголошує, що для подібного широкого дослідження на антитіла державою повинні бути використані виключно тести вітчизняного виробництва.

Я вважаю, що ми повинні робити все, щоб тести були українського виробництва, щоб ми підтримували наших вчених. Тому що я знаю, що у нас є компанії, які розробляють тест-системи і досить успішно, - резюмував Устенко.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський розповів, якою COVID-вакциною захищатимуть українців. Перший етап вакцинації почнеться вже у лютому.

Учора міністр Степанов заявив, що в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.

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