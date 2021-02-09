У "Слузі народу" виступають за широке тестування українців на антитіла до коронавірусу

Нардеп Олексій Устенко вважає, що для цього мають використовуватися вітчизняні тести

Нардеп Олексій Устенко вважає, що для цього мають використовуватися вітчизняні тести

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Для того, щоб виявити кількість перехворілих COVID-19 у країні і підрахувати кількість необхідних доз вакцини на перший час, необхідно провести широке ІФА-тестування серед різних груп населення.

Так вважає народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко, повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Звичайно, нам необхідне тестування на антитіла для того, щоб повністю виявити кількість перехворілих, щоб зрозуміти, яка кількість доз вакцин потрібна, скільки людей має бути в перших рядах. І якщо навіть робити не масове тестування, то хоча б взяти широку вибірку, з 10-20-100 тисяч осіб або з якогось регіону, щоб зрозуміти, яка кількість людей у країні перехворіла. Ось у Верховній Раді, напевно, половина точно перехворіла", - зазначив Устенко.

Нардеп також наголошує, що для подібного широкого дослідження на антитіла державою повинні бути використані виключно тести вітчизняного виробництва.

Я вважаю, що ми повинні робити все, щоб тести були українського виробництва, щоб ми підтримували наших вчених. Тому що я знаю, що у нас є компанії, які розробляють тест-системи і досить успішно, - резюмував Устенко.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський розповів, якою COVID-вакциною захищатимуть українців. Перший етап вакцинації почнеться вже у лютому.

Учора міністр Степанов заявив, що в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.