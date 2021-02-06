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06 лютого 2021, 17:39 14

Нардеп Дубінський висловився проти спроб протягнути Вітренка в міністри енергетики

06 лютого 2021, 17:39 14
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Винести кандидатуру Вітренко на голосування можуть в середу
Фото: з відкритих джерел
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За словами народного депутата України Олександра Дубінського, наступного тижня парламент чекає спроба зібрати й провести позачергову сесію.

Як повідомили RegioNews, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Я категорично проти спроб протягнути Вітренко міністри енергетики, - бо він неправдомовець. Всупереч обіцянці першим рішенням знизити тарифи, він зробив все для їх підвищення", - зазначає нардеп.

Дубінський заявляє, що поки розглядаються два варіанти проведення такої сесії: "внести міністра енергетики Вітренка і продавити його через зал під акомпанемент загрози віялових відключень електрики через кризу в енергетиці або проголосувати в якомусь із законопроєктів поправку, яка дозволяє в.о. міністра виконувати обов'язки 90 днів (зараз 30, і у Вітренка вони минули)".

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив, що кандидатура Юрія Вітренка буде втретє запропонована на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради. Попередні дві спроби проголосувати за його призначення в парламенті провалилися.

28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.

ВР Юрій Вітренко міністр Олександр Дубінський енергетика депутати

 
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