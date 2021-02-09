"Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань довиборів у Раду - Кравчук

Обговорять висування кандидатів

Обговорять висування кандидатів

Фото: з відкритих джерел

Політична партія "Слуга народу" завтра, 10 лютого, збереться на з'їзд, на якому розгляне висунення кандидатів по двох округам на довиборах у Верховну Раду.

Як передає RegioNews, про це "Інтерфакс-Україна" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На з'їзді розглядатимуться два питання: висунення по двох округах - в Івано-Франківській та Донецькій областях. Інших питань у порядку денному немає", – сказала вона.

Так, мова йде про №50 та №87 одномандатних виборчих округів.

Нагадаємо, проміжні вибори в округах №50 та №87 у Верховну Раду відбудуться 28 березня 2021 р.

Раніше повідомлялося, ЦВК утворила окружні виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях.