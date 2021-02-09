17:29  09 лютого
В Україні погіршиться погода: які регіони засипатиме снігом
16:53  09 лютого
Питання карантину на місцевий референдум виносити не будуть, - Стефанчук
08:11  09 лютого
Загострення на Донбасі: бойовики гатили з мінометів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2021, 15:09 6

"Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань довиборів у Раду - Кравчук

09 лютого 2021, 15:09 6
Читайте также на русском языке
Обговорять висування кандидатів
Обговорять висування кандидатів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Політична партія "Слуга народу" завтра, 10 лютого, збереться на з'їзд, на якому розгляне висунення кандидатів по двох округам на довиборах у Верховну Раду.

Як передає RegioNews, про це "Інтерфакс-Україна" повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На з'їзді розглядатимуться два питання: висунення по двох округах - в Івано-Франківській та Донецькій областях. Інших питань у порядку денному немає", – сказала вона.

Так, мова йде про №50 та №87 одномандатних виборчих округів.

Нагадаємо, проміжні вибори в округах №50 та №87 у Верховну Раду відбудуться 28 березня 2021 р.

Раніше повідомлялося, ЦВК утворила окружні виборчі комісії в Донецькій та Івано-Франківській областях.

вибори ВР Слуга народа засідання Кандидат

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua