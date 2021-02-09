Судову реформу потрібно переробляти, бо вона нікуди не привела, - Корнієнко

У планах команди президента на 2021 рік - глобальна судова реформа в Україні

У планах команди президента на 2021 рік - глобальна судова реформа в Україні

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Про це лідер "Слуг народу" Корнієнко сказав у коментарі Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко вважає, що Україна потребує нової судової реформи.

Судову реформу потрібно переробляти. Тому що попередня нікуди не привела, необхідно проектувати і робити нову, яка нарешті почне нас рухати в правильну сторону, - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що в планах команди президента на 2021 рік - глобальна судова реформа в Україні.

Як повідомлялося раніше, ще в грудні минулого року Зеленський пообіцяв масштабне переформатування судової системи в Україні. Президент анонсував глобальну судову реформу в Україні.

У той же час з'ясувалося, що майже 70% українців не знають, що передбачає судова реформа Зеленського.