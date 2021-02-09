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09 февраля 2021, 20:19 168

В ОП завершилась встреча "слуг" и президента Зеленского

09 февраля 2021, 20:19 168
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Обсуждали повестку дня следующей недели
Обсуждали повестку дня следующей недели
Фото из открытых источников
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На встрече фракции «Слуга народа» с президентом в его Офисе в основном обсуждалась повестка дня следующей недели, поскольку будет много важных законопроектов.

Об этом сообщил глава фракции СН Давид Арахамия Telegram-каналу PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Арахамия уточнил, что в основном общались о повестке дня следующей недели, поскольку будет много важных законопроектов. Фамилия Витренко прозвучала всего один раз в разговоре и обсуждений никаких не было.

Вопрос касательно Юрия Витренко не звучал, возможно в разговоре кто-то один раз назвал фамилию Витренко и все. Александр Дубинский в своём telegram написал, что должны обсуждать вопрос Витренко, чтобы собрать возле ОП журналистов, но где Дубинский взял такую информацию, мне неизвестно,- заявил Арахамия

Также глава фракции прокомментировал возможное лишение аккредитации журналистов трёх закрытых телеканалов ZIK, NewsOne и 112. По мнению Арахамии, если телеканал запрещён и не имеет права функционировать в Украине, то журналист, скорее всего, тоже не может работать.

Журналисты могут работать фрилансерами в нескольких изданиях и если это издание, которому разрешено работать в Украине, подаст журналиста на аккредитацию, я думаю, аппарат ВР даст ему возможность осуществлять свою профессиональную деятельность, - поделился лайфхаком Арахамия.

Он уточнил, что этот вопрос лучше задать юристам ВР, написав заявление на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как сообщалось, "Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду - Кравчук. Обсудят выдвижение кандидатов.

Ранее нардеп Дубинский высказался против попыток протащить Витренко в министры энергетики. Вынести кандидатуру Витренко на голосование могут в среду.

Владимир Зеленский Давид Арахамия Юрий Витренко Слуга народа президент фракция

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