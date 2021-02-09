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09 лютого 2021, 14:34 7

У Києві через пожежу в дитячому садочку евакуйовали 124 дитини

09 лютого 2021, 14:34 7
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Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами
Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами
Фото: Нацполіція
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У Києві у дитячому садочку, на вул. Василя Кучера, 8А, що у Святошинському районі, сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 124 дитини, через те, що було сильне задимлення в кімнатах закладу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МВС України.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що в медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садочку сталося загоряння в холодильнику. Займання було ліквідовано персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.

Евакуйованих дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочка було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у садочку було холодно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобісів. Загиблих та травмованих немає. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

Нагадаємо, 8 лютого у Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є жертви.

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