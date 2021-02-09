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09 лютого 2021, 15:48 157

Справу затриманого за хабар голови ОТГ від "Слуги народу” передали в суд

09 лютого 2021, 15:48 157
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Чиновника затримали незадовго після обрання на посаду
Чиновника затримали незадовго після обрання на посаду
Фото: із відкритих джерел
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Справу голови Воловецької територіальної громади на Закарпатті від партії "Слуга народу" Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря, передали до суду.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю Закарпатської прокуратури Катерину Хижняк, передає RegioNews.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що посадовець вимагав 80 тис. грн "відкату" від керівника приватної фірми, що виконувала ремонт дороги", — розповіла Хижняк.

Вона нагадала, що кошти, які вимагав "Слуга народу” призначалися для сплати надуманого боргу за неякісне виконання будівельних робіт, а також як гарантія безперешкодності участі підрядника в публічних закупівлях.

Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт за підозрою чиновника у одержанні хабара, поєднаного із вимаганням.

Нагадаємо, 10 листопада 2020 року на хабарі в сумі 80 тис грн затриманий новообраний голова Воловецької ОТГ на Закарпатті.

суд хабар ОТГ кримінальна справа затримання Закарпаття

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