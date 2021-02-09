Пожары в Луганской области: трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности

Чиновники ГСЧС тушили пожары только на бумаге

Чиновники ГСЧС тушили пожары только на бумаге

Фото: ГСЧС

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за подделку актов тушения пожаров в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В ведомстве напомнили, что в июле 2020 года на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" Новоайдарского района Луганской области возникли масштабные пожары.

В огне погибли трое человек, были уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей.

Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали. Для искривления статистических показателей работники подразделений ГУ ГСЧС в Луганской области через некоторое время после пожара составили акты о пожаре", - рассказали в ГБР.

Было установлено, что чиновники вносили неправдивые видомомсти в официальные документы относительно руководителей тушения пожара, сил и средств, якобы привлеченных к работе.

ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). В случае доказательства вины чиновникам грозит штраф от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.