Міськрада Харкова розгляне на сесії дострокове припинення повноважень Кернеса

Це необхідно для призначення дострокових виборів мера міста

Це необхідно для призначення дострокових виборів мера міста

Фото: із відкритих джерел

Депутати міської ради Харкова під час чергової сесії, яка планується на 24 лютого, розглянуть питання дострокового припинення повноважень мера міста Геннадія Кернеса, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що комісії міськради підготували і розглядають проєкт рішення про взяття до відома факту смерті Кернеса і дострокове припинення його повноважень.

Вказаним рішенням взято до відома факт смерті Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича та достроково припинено його повноваження. Згідно з п. 16 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", виключно на засіданні Харківської міської ради вирішується питання стосовно прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови", - озвучив проєкт постанови під час засідання комісії з питань ЖКГ директор Юридичного департаменту В’ячеслав Басараб.

Йому зауважили, що у планшетах депутатів немає тексту цього рішення, один із депутатів запитав, чи подавали його до організаційного департаменту міської ради.

У відповідь Басараб заявив, що проєкт рішення "відпрацьований і пройшов усі процедури".

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.

29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.

2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.