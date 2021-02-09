Міськрада Харкова розгляне на сесії дострокове припинення повноважень Кернеса
Депутати міської ради Харкова під час чергової сесії, яка планується на 24 лютого, розглянуть питання дострокового припинення повноважень мера міста Геннадія Кернеса, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Відомо, що комісії міськради підготували і розглядають проєкт рішення про взяття до відома факту смерті Кернеса і дострокове припинення його повноважень.
Вказаним рішенням взято до відома факт смерті Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича та достроково припинено його повноваження. Згідно з п. 16 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", виключно на засіданні Харківської міської ради вирішується питання стосовно прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови", - озвучив проєкт постанови під час засідання комісії з питань ЖКГ директор Юридичного департаменту В’ячеслав Басараб.
Йому зауважили, що у планшетах депутатів немає тексту цього рішення, один із депутатів запитав, чи подавали його до організаційного департаменту міської ради.
У відповідь Басараб заявив, що проєкт рішення "відпрацьований і пройшов усі процедури".
Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.
29 січня Терехов заявив, що надіслав документи згідно закону, він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи.
2 лютого Комітет Ради направив Терехову листа з приводу позачергових виборів мера Харкова. Міську раду Харкова просять надіслати завірену належним чином копію рішення про взяття до відома факту смерті Геннадія Кернеса.