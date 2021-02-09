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09 лютого 2021, 13:49 5

На Донбасі військові пострілами зупинили авто, яке проривалося в ОРДО, водій загинув

09 лютого 2021, 13:49 5
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У штабі ООС підтвердили загибель цивільного в результаті спроби незаконно перетнути блокпост Збройних Сил
У штабі ООС підтвердили загибель цивільного в результаті спроби незаконно перетнути блокпост Збройних Сил
Фото: із відкритих джерел
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На Донбасі в зоні проведення ООС двоє цивільних осіб намагалися незаконно прорватися через блокпост українських військових на непідконтрольну територію. Військові відрили вогонь, в результаті якого загинув водій автівки.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався 8 лютого близько 12 години дня в районі населеного пункту Вікторівка. Цивільні особи намагалися прорватися через блокпост механізованого батальйону на автомобілі ВАЗ 2105.

На вимогу зупинитися водій не відреагував і навпаки – збільшив швидкість. Військовий зробив попереджувальний постріл вгору, проте автомобіль продовжив рух у напрямку збройних формувань Російської Федерації. Враховуючи всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження”, - йдеться в повідомленні.

В результаті кількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб – водій та пасажир автомобіля.

В штабі ООС додали, що працівники медичного пункту механізованого батальйону надали пораненим першу медичну допомогу та транспортували їх до лікувального закладу, водій автомобіля помер дорогою до лікарні.

На місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, з’ясовуються усі обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у співпраці з терористами "ДНР".

ООС блокпост Донбас військові ОРДЛО смерть порушення

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