Пожежа у харківській багатоповерхівці: на місце трагедії прибув Терехов

Постраждалих мешканців тимчасово розселять

Постраждалих мешканців тимчасово розселять

Фото: з відкритих джерел

У Харкові на проспекті Гагаріна, 165, загасили пожежу в 14-поверховому житловому будинку. Мешканців, чиї квартири повністю постраждали після пожежі - розселять.

Про це повідомив секретар міської ради Харкова і виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, причиною НП могли стати необережність при курінні або замикання електропроводки.

Наголошується, що за медичною допомогою ніхто з мешканців не звертався.

Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку на проспекті Гагаріна, 165. Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 35 осіб.