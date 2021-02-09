Пожежа у харківській багатоповерхівці: на місце трагедії прибув Терехов
Постраждалих мешканців тимчасово розселять
Постраждалих мешканців тимчасово розселять
У Харкові на проспекті Гагаріна, 165, загасили пожежу в 14-поверховому житловому будинку. Мешканців, чиї квартири повністю постраждали після пожежі - розселять.
Про це повідомив секретар міської ради Харкова і виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, причиною НП могли стати необережність при курінні або замикання електропроводки.
Наголошується, що за медичною допомогою ніхто з мешканців не звертався.
Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку на проспекті Гагаріна, 165. Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 35 осіб.
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