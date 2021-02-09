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09 лютого 2021, 11:09 1094

Пожежа у харківській багатоповерхівці: на місце трагедії прибув Терехов

09 лютого 2021, 11:09 1094
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Постраждалих мешканців тимчасово розселять
Постраждалих мешканців тимчасово розселять
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові на проспекті Гагаріна, 165, загасили пожежу в 14-поверховому житловому будинку. Мешканців, чиї квартири повністю постраждали після пожежі - розселять.

Про це повідомив секретар міської ради Харкова і виконуючий обов'язки мера міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, причиною НП могли стати необережність при курінні або замикання електропроводки.

Наголошується, що за медичною допомогою ніхто з мешканців не звертався.

Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку на проспекті Гагаріна, 165. Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 35 осіб.

пожежа Харьків ДСНС жертва Ігор Терехов

 
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