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09 февраля 2021, 15:17 311

Горсовет Харькова рассмотрит на сессии досрочное прекращение полномочий Кернеса

09 февраля 2021, 15:17 311
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Это необходимо для назначения досрочных выборов мэра города
Это необходимо для назначения досрочных выборов мэра города
Фото: из открытых источников
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Депутаты городского совета Харькова во время очередной сессии, которая планируется на 24 февраля, рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий мэра города Геннадия Кернеса, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что комиссии горсовета подготовили и рассматривают проект решения о принятии к сведению факта смерти Кернеса и досрочном прекращении его полномочий.

Указанным решением принято к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича и досрочно прекращены его полномочия. Согласно п. 16 ч. 1 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении", исключительно на заседании Харьковского городского совета решается вопрос относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий городского головы", - озвучил проект постановления на заседании комиссии по вопросам ЖКХ директор Юридического департамента Вячеслав Басараб.

Ему возразили, что в планшетах депутатов нет текста этого решения, один из депутатов спросил, подавали ли его в организационный департамент городского совета.

В ответ Басараб заявил, что проект решения "отработанный и прошел все процедуры".

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

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