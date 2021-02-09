Горсовет Харькова рассмотрит на сессии досрочное прекращение полномочий Кернеса
Депутаты городского совета Харькова во время очередной сессии, которая планируется на 24 февраля, рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий мэра города Геннадия Кернеса, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Известно, что комиссии горсовета подготовили и рассматривают проект решения о принятии к сведению факта смерти Кернеса и досрочном прекращении его полномочий.
Указанным решением принято к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича и досрочно прекращены его полномочия. Согласно п. 16 ч. 1 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении", исключительно на заседании Харьковского городского совета решается вопрос относительно принятия решения о досрочном прекращении полномочий городского головы", - озвучил проект постановления на заседании комиссии по вопросам ЖКХ директор Юридического департамента Вячеслав Басараб.
Ему возразили, что в планшетах депутатов нет текста этого решения, один из депутатов спросил, подавали ли его в организационный департамент городского совета.
В ответ Басараб заявил, что проект решения "отработанный и прошел все процедуры".
Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.
29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.
2 февраля Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова. Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.