Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера та Левіна
Обвинувачуваних у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк ексголову Херсонської облради та помічника депутата Олексія Левіна Київський апеляційний суд залишив під вартою.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк", передає RegioNews.
Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна.
Адвокати отримали чергову відмову, а Мангер та Левін далі залишатимуться в Лук’янівському СІЗО, - йдеться в повідомленні.
Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна. Сьогодні Суд розглядав клопотання адвокатів...Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Monday, February 8, 2021
Як повідомлялося, сьогодні у справі Гандзюк захист Мангера просив пред'явити йому підозру в замаху на вбивство трьох свідків. Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам.
Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора заявив: Катю Гандзюк замовив Мангер.