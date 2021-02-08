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08 лютого 2021, 19:28 3

Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера та Левіна

08 лютого 2021, 19:28 3
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Їх обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Їх обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Фото з відкритих джерел
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Обвинувачуваних у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк ексголову Херсонської облради та помічника депутата Олексія Левіна Київський апеляційний суд залишив під вартою.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк", передає RegioNews.

Київський апеляційний суд залишив під вартою ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна.

Адвокати отримали чергову відмову, а Мангер та Левін далі залишатимуться в Лук’янівському СІЗО, - йдеться в повідомленні.

Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна. Сьогодні Суд розглядав клопотання адвокатів...

Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Monday, February 8, 2021

Як повідомлялося, сьогодні у справі Гандзюк захист Мангера просив пред'явити йому підозру в замаху на вбивство трьох свідків. Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам.

Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора заявив: Катю Гандзюк замовив Мангер.

Раніше, 17 березня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

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