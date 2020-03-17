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17 березня 2020, 19:28 2

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк

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17 березня 2020, 19:28 2
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Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту без права внесення застави підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна
Фото: Вікторія Рощина
Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту без права внесення застави підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна

Про це з посиланням на hromadske передає RegioNews.

Зазначається, що Левіна заарештували до 2 квітня, його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Через те, що досудове слідство закінчується 2 квітня, суд не зміг ув'язнити Левіна на довший термін.

Як повідомлялося раніше, з Болгарії в Україну екстрадували Олексія Москаленка (Левіна), якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна для притягнення до кримінальної відповідальності.​​​​​​

Відбулися нові обшуки, оголошено нові підозри. Прокуратура спільно з СБУ оголосила нові підозри чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в тому числі її керівнику, експомічнику нардепа Ігорю Павловському.

Захист Левіна оскаржить рішення про екстрадицію. Адвокати Олексія Левіна, підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, оскаржуватимуть рішення про його екстрадицію з Болгарії в Україну.

Одного із фігурантів справи Гандзюк можуть випустити на свободу. Фігурант справи активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський затягує судове засідання, симулюючи погане самопочуття, щоб вийти на свободу. Під час останнього суду його госпіталізували прямо із зали.

У Болгарії суд дозволив екстрадувати фігуранта справи Гандзюк. Бургаський окружний суд дозволив екстрадицію в Україну фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.


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