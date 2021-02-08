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08 февраля 2021, 19:28 3

Дело Гандзюк: суд оставил под стражей Мангера и Левина

08 февраля 2021, 19:28 3
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Они обвиняются в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Они обвиняются в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Фото из открытых источников
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Обвиняемых в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк экс-главу Херсонского облсовета и помощника депутата Алексея Левина Киевский апелляционный суд оставил под стражей.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк", передает RegioNews.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Апелляционный суд не видит основания для отмены ареста Мангера и Левина.

Адвокаты получили очередной отказ, а Мангер и Левин и далее будут оставаться в Лукьяновском СИЗО, - говорится в сообщении.

Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна. Сьогодні Суд розглядав клопотання адвокатів...

Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Monday, February 8, 2021

Как сообщалось, сегодня в деле Гандзюк защита Мангера просила предъявить ему подозрение в покушении на убийство трех свидетелей. Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям.

Напомним, 27 апреля Офис генпрокурора заявил: Катю Гандзюк заказал Мангер.

Ранее, 17 марта суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина.

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