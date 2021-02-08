Дело Гандзюк: суд оставил под стражей Мангера и Левина
Обвиняемых в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк экс-главу Херсонского облсовета и помощника депутата Алексея Левина Киевский апелляционный суд оставил под стражей.
Об этом сообщается на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк", передает RegioNews.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Апелляционный суд не видит основания для отмены ареста Мангера и Левина.
Адвокаты получили очередной отказ, а Мангер и Левин и далее будут оставаться в Лукьяновском СИЗО, - говорится в сообщении.
Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна. Сьогодні Суд розглядав клопотання адвокатів...Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Monday, February 8, 2021
Как сообщалось, сегодня в деле Гандзюк защита Мангера просила предъявить ему подозрение в покушении на убийство трех свидетелей. Адвокат отмечает, что Мангер находится под стражей исключительно потому, что прокурор утверждает, что он угрожал свидетелям.
Напомним, 27 апреля Офис генпрокурора заявил: Катю Гандзюк заказал Мангер.