Справа Гандзюк: захист Мангера просить пред'явити йому підозру в замаху на вбивство трьох свідків

Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам

Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам

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Адвокати ексголови Херсонської облради Владислава Мангера, обвинуваченого у справі про вбивство Катерини Гандзюк, просять суд зобов'язати прокурора пред'явити їхньому підзахисному підозру в замаху на вбивство 3 свідків для того, щоб він отримав процесуальні права підозрюваного і міг захищати себе.

Про це у Facebook повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, пише RegioNews. "Думаю, що сьогодні ми подали у справі Мангера клопотання, яке ще не подавалося в суди в сучасній Україні. Якщо говорити простою мовою, то ми просимо суд зобов'язати прокурора пред'явити Мангеру підозру в замаху на вбивство Браги, Пилипенка і Павловського. Саме так - ми просимо, щоб Мангера офіційно визнали підозрюваним, а потім і обвинуваченим у такій ось справі. І передали її в суд", - йдеться в повідомленні. Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам Бразі, Пилипенку і Павловському. Тому сторона захисту клопоче і вимагає зобов'язати прокурора негайно пред'явити Мангеру підозру, щоб він отримав процесуальні права підозрюваного і міг захищати себе - викликати свідків, вимагати проведення очних ставок, подавати докази на свій захист, вимагати проведення експертиз тощо. Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое ещё не подавалось в суды в современной Украине. Если... Posted by Dmytro Ilchenko on Monday, February 8, 2021 Нагадаємо, слідство виявило підготовку до вбивства двох свідків у справі Каті Гандзюк.

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