Справа Гандзюк: захист Мангера просить пред'явити йому підозру в замаху на вбивство трьох свідків
Адвокати ексголови Херсонської облради Владислава Мангера, обвинуваченого у справі про вбивство Катерини Гандзюк, просять суд зобов'язати прокурора пред'явити їхньому підзахисному підозру в замаху на вбивство 3 свідків для того, щоб він отримав процесуальні права підозрюваного і міг захищати себе.
Про це у Facebook повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, пише RegioNews.
"Думаю, що сьогодні ми подали у справі Мангера клопотання, яке ще не подавалося в суди в сучасній Україні. Якщо говорити простою мовою, то ми просимо суд зобов'язати прокурора пред'явити Мангеру підозру в замаху на вбивство Браги, Пилипенка і Павловського. Саме так - ми просимо, щоб Мангера офіційно визнали підозрюваним, а потім і обвинуваченим у такій ось справі. І передали її в суд", - йдеться в повідомленні.
Адвокат зазначає, що Мангер перебуває під вартою виключно тому, що прокурор стверджує, що він погрожував свідкам Бразі, Пилипенку і Павловському. Тому сторона захисту клопоче і вимагає зобов'язати прокурора негайно пред'явити Мангеру підозру, щоб він отримав процесуальні права підозрюваного і міг захищати себе - викликати свідків, вимагати проведення очних ставок, подавати докази на свій захист, вимагати проведення експертиз тощо.
Думаю, что сегодня мы подали по делу Мангера ходатайство, которое ещё не подавалось в суды в современной Украине. Если...Posted by Dmytro Ilchenko on Monday, February 8, 2021
Нагадаємо, слідство виявило підготовку до вбивства двох свідків у справі Каті Гандзюк.