Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії телеканал "НАШ"

Телеканал звинувачують у порушенні стандартів журналістики

Телеканал звинувачують у порушенні стандартів журналістики

Фото: із відкритих джерел

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку із великою кількістю попереджень за порушення стандартів журналістики хоче через суд позбавити ліцензії телеканал "НАШ".

Про це в ефірі каналу 1+1 заявила голова Нацради Ольга Герасим’юк, передає RegioNews.

Телеканал "НАШ", до речі, можна приписати до цього розгляду. Тому що він свого часу теж був за подібні порушення, яких допустив дуже багато, переданий до суду для позбавлення ліцензії", - сказала Герасим’юк.

За її словами, кожен із телеканалів, які потрапили під санкції РНБО, має не один десяток попереджень від Нацради.

Минулого року тільки штук шість мав "112", "ZiK" мав пʼять попереджень. По-перше, ми слідуємо закону. В законі прописано процедури, за якими ми діємо. І я ще раз повторюю про недосконалість нинішнього закону, оскільки ми сьогодні ще живемо з вами за законом про ТБ і радіомовлення 1993 року, коли не існувало YouTube, коли телефон іще був, як трактор", - зазначила Герасим’юк.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.