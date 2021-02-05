МОЗ дасть доручення перевірити системи надходження кисню в медзакладах

Раніше таке доручення було дано у вересні 2020-го

Раніше таке доручення було дано у вересні 2020-го

Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я дасть доручення про додаткову перевірку систем надходження кисню в медзакладах у зв'язку з пожежею в Запорізькій інфекційній лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті, передає RegioNews.

Міністр Степанов сказав, що після з’ясування причин трагедії в Запоріжжі можна буде робити висновки щодо всієї країни.

Рішення уряду щодо перевірки всіх систем з централізованого надходження кисню в медзакладах було ще у вересні 2020 року. Стосовно трагедії в Запоріжжі, досить швидко проведуть усі експертизи, щоб з'ясувати, що саме стало причиною. Щоб після цього можна було зробити висновки щодо території всієї країни. Я впевнений, що буде доручення про додаткову перевірку систем надходження кисню, - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні у справі пожежі в лікарні Запоріжжя одному з працівників оголосили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Поліція розглядає декілька версій трагедії. Призначені експертизи, за результатами яких поліція і ДСНС встановлять причини трагедії.

Попередня причина пожежі у COVID-відділенні лікарні в Запоріжжі - витік кисню. Це версія заступника голови Запорізької облради Куценка.