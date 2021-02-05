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05 февраля 2021, 18:52 96

Нацсовет через суд хочет лишить лицензии телеканал "НАШ"

05 февраля 2021, 18:52 96
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Телеканал обвиняют в нарушении стандартов журналистики
Телеканал обвиняют в нарушении стандартов журналистики
Фото: из открытых источников
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с большим количеством предупреждений за нарушение стандартов журналистики хочет через суд лишить лицензии телеканал "НАШ".

Об этом в эфире канала 1+1 заявила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает RegioNews.

Телеканал "НАШ", кстати, можно приписать к этому рассмотрению. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", - сказала Герасимьюк.

По ее словам, каждый из телеканалов, попавших под санкции СНБО, имеет не один десяток предупреждений от Нацсовета.

В прошлом году только штук шесть имел "112", "ZiK" имел пять предупреждений. Во-первых, мы следуем закону. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстви нынешнего закона, поскольку мы сегодня живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не было YouTube, когда телефон еще был, как трактор", - отметила Герасимьюк.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

канал НАШ блокировка проверки Нацсовет телевидение лицензия

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