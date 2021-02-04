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04 лютого 2021, 13:39 240

У Миколаєві через "мінування” шкіл евакуювали учнів та співробітників

04 лютого 2021, 13:39 240
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Правоохоронці перевіряють чотири повідомлення про замінування шкіл
Правоохоронці перевіряють чотири повідомлення про замінування шкіл
Фото: Нацполіція
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У Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про замінування чотирьох навчальних закладів. Учнів та працівників школи евакуювали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Сьогодні вранці, 4 лютого, на електронну адресу УСБУ в Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у мікрорайоні Намив Заводського району будівля однієї зі шкіл замінована", - повідомили у поліції.

На місці працюють поліція, пожежники, вибухотехніки, кінологи, "швидка" допомога.

Крім того, правоохоронці також перевіряють анонімне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів і у Корабельному районі Миколаєва.

Оперативники оточили райони можливої небезпеки, евакуювали учнів та працівників навчальних закладів.

Нагадаємо, 22 січня у Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського.

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