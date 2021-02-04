У Миколаєві через "мінування” шкіл евакуювали учнів та співробітників
У Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про замінування чотирьох навчальних закладів. Учнів та працівників школи евакуювали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Сьогодні вранці, 4 лютого, на електронну адресу УСБУ в Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про те, що у мікрорайоні Намив Заводського району будівля однієї зі шкіл замінована", - повідомили у поліції.
На місці працюють поліція, пожежники, вибухотехніки, кінологи, "швидка" допомога.
Крім того, правоохоронці також перевіряють анонімне повідомлення про замінування ще трьох навчальних закладів і у Корабельному районі Миколаєва.
Оперативники оточили райони можливої небезпеки, евакуювали учнів та працівників навчальних закладів.
Нагадаємо, 22 січня у Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського.