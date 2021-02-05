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05 лютого 2021, 17:00 17

Санкції проти трьох телеканалів скасувати вже неможливо - Данілов

05 лютого 2021, 17:00 17
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Докази для запровадження санкцій збирали упродовж 8 місяців
Докази для запровадження санкцій збирали упродовж 8 місяців
Фото: із відкритих джерел
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Рішення про запровадження санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів ZIK, NewsOne та “112” готувалося упродовж 8 місяців, воно базується на численних доказах та матеріалах спецслужб.

Про це під час онлайн-дискусії Київського форуму безпеки заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, робота над цим рішенням почалася ще влітку минулого року.

Коли ми з кожним днем отримували все більше і більше додаткової інформації, як це відбувається, хто це фінансує, в якій спосіб відбуваються ті чи інші речі на цих каналах, нам стало цілком зрозуміло, що це дуже небезпечна для країни ситуація, коли вони можуть перейти вже певну межу”, - сказав Данілов.

Також він назвав роботу телеканалів, проти яких були запроваджені санкції, інформаційним тероризмом.

І до того часу, поки у нас були не в повній мірі зібрані всі матеріали про їх діяльність на території Російської Федерації, поки не зібрали все це в єдиний пул, ми не могли прийняти це рішення. Тоді б ми зіткнулися з певною небезпекою скасування таких рішень. Ці рішення скасувати вже неможливо", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

санкції РНБО Олексій Данилов телеканал указ

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