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05 февраля 2021, 17:00 221

Санкции против трех телеканалов отменить уже невозможно - Данилов

05 февраля 2021, 17:00 221
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Доказательства для введения санкций собирали на протяжении 8 месяцев
Доказательства для введения санкций собирали на протяжении 8 месяцев
Фото: из открытых источников
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Решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и "112" готовилось в течение 8 месяцев, оно базируется на многочисленных доказательствах и материалах спецслужб.

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, работа над этим решением началась еще летом прошлого года.

Когда мы с каждым днем ​​получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким способом происходят те или иные вещи на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную границу", - сказал Данилов.

Также он назвал работу телеканалов, против которых были введены санкции, информационным терроризмом.

И до тех пор, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы об их деятельности на территории Российской Федерации, пока не собрали все это в единый пул, мы не могли принять это решение. Тогда мы столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

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