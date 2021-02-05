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05 лютого 2021, 15:04 324

Перекриття траси Київ-Чоп на Закарпатті: у заторах стоять близько сотні вантажівок

05 лютого 2021, 15:04 324
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Під Мукачевом продовжується мітинг проти підвищення тарифів
Під Мукачевом продовжується мітинг проти підвищення тарифів
Фото: Mukachevo.net
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Внаслідок перекриття траси міжнародного значення "Київ – Чоп" на виїзді із Мукачева Закарпатської області учасниками “тарифного” протесту утворився затор із близько сотні вантажних автомобілів.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net, передає RegioNews.

За інформацією журналістів, водії обурені та намагаються домовитись з протестувальниками, але марно. Вантажівки, на відміну від легкових автомобілів, не можуть об'їхати мітинг, оскільки на всіх дорогах до міста стоять обмежувачі.

Відомо, що затор із фур зі сторони Ужгорода дотягнувся до села Ракошино.

Як довго буде тривати перекриття траси, поки що не відомо. Мітингувальники вимагають від керівництва області прибути до них та вислухати їхні вимоги.

На перекриття міжнародної траси відреагував голова Закарпатської облради Олексій Петров. Він заявив, що готовий до конструктивної розмови і робив все можливе, що позиція людей була почута, але зараз голова облради вбачає у протестах політичну складову.

Сьогоднішнє перекриття дороги у Мукачеві переконало мене, що для окремих осіб питання тарифів та інших соціально-економічних вимог – це не основне. Власне, як другорядним для них є ті незручності, які вони створюють своїм співгромадянам... Я й надалі готовий до конструктивної розмови, однак мови ультиматуму сприймати не буду", - заявив голова обласної ради.

Нагадаємо, у Мукачеві – протест щодо високих тарифів: люди перекрили трасу Київ-Чоп.

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