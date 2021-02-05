Перекрытие трассы Киев-Чоп на Закарпатье: в пробках стоят около сотни фур

Под Мукачево продолжается митинг против повышения тарифов

Под Мукачево продолжается митинг против повышения тарифов

Фото: Mukachevo.net

В результате перекрытия трассы международного значения "Киев - Чоп" на выезде из Мукачево Закарпатской области участниками "тарифного" протеста образовался затор из около сотни грузовых автомобилей.

Об этом сообщает издание Mukachevo.net, передает RegioNews.

По информации журналистов, водители возмущены и пытаются договориться с протестующими, но тщетно. Грузовики, в отличие от легковых автомобилей, не могут объехать митинг, поскольку на всех дорогах в город стоят ограничители.

Известно, что затор из фур со стороны Ужгорода дотянулся до села Ракошино.

Как долго будет продолжаться перекрытие трассы, пока не известно. Митингующие требуют от руководства области прибыть к ним и выслушать их требования.

На перекрытие международной трассы отреагировал председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров. Он заявил, что готов к конструктивному разговору и делал все возможное, что позиция людей была услышана, но сейчас глава облсовета видит в протестах политическую составляющую.

Сегодняшнее перекрытие дороги в Мукачево убедило меня, что для отдельных лиц вопрос тарифов и других социально-экономических требований - это не главное. Собственно, как второстепенным для них являются те неудобства, которые они создают своим согражданам ... Я и в дальнейшем готов к конструктивному разговору, однако языка ультиматума воспринимать не буду", - заявил председатель областного совета.

Напомним, в Мукачево – протест относительно высоких тарифов: люди перекрыли трассу Киев-Чоп.