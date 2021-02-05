09:02  05 лютого
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
11:36  05 лютого
КВУ назвав головних прогульників Ради під час четвертої сесії
08:11  05 лютого
Вночі на Донбасі зафіксували нове порушення: бойовики гатили із гранатометів та автоматів
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2021, 11:34 194

У Мукачеві – протест щодо високих тарифів: люди перекрили трасу Київ-Чоп

05 лютого 2021, 11:34 194
Читайте также на русском языке
Акцію анонсували вчора в соцмережах
Акцію анонсували вчора в соцмережах
Фото: Мукачево.нет
Читайте также
на русском языке

Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мукачево.нет.

Неподалік колишнього поста ДАІ на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Акцію анонсували ще вчора у соціальній мережі Фейсбук.

Протестуючі ходять по пішохідному переходу не пропускаючи транспорт. Деякі автівки їдуть в об'їзд через місто Мукачево.

Рух трасою ускладнений.

Нагадаємо, 2 лютого міська рада Ужгорода просить владу знизити тарифи на комунальні послуги. Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Мукачево тарифи протести Закарпаття акції протесту

На Буковині – знову "тарифні протести"
03 лютого 2021, 11:47
Шмигаль не прийшов на "тарифну" зустріч з головами фракцій
02 лютого 2021, 16:47
Одеська облрада вимагає від ВР і Кабміну зниження комунальних тарифів
02 лютого 2021, 13:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири"
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua