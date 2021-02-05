У Мукачеві – протест щодо високих тарифів: люди перекрили трасу Київ-Чоп
Акцію анонсували вчора в соцмережах
Акцію анонсували вчора в соцмережах
Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мукачево.нет.
Неподалік колишнього поста ДАІ на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.
Акцію анонсували ще вчора у соціальній мережі Фейсбук.
Протестуючі ходять по пішохідному переходу не пропускаючи транспорт. Деякі автівки їдуть в об'їзд через місто Мукачево.
Рух трасою ускладнений.
Нагадаємо, 2 лютого міська рада Ужгорода просить владу знизити тарифи на комунальні послуги. Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
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