У Мукачеві – протест щодо високих тарифів: люди перекрили трасу Київ-Чоп

Акцію анонсували вчора в соцмережах

Акцію анонсували вчора в соцмережах

Фото: Мукачево.нет

Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мукачево.нет.

Неподалік колишнього поста ДАІ на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Акцію анонсували ще вчора у соціальній мережі Фейсбук.

Протестуючі ходять по пішохідному переходу не пропускаючи транспорт. Деякі автівки їдуть в об'їзд через місто Мукачево.

Рух трасою ускладнений.

Нагадаємо, 2 лютого міська рада Ужгорода просить владу знизити тарифи на комунальні послуги. Депутати звернулися до президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.