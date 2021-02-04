Біля будівлі парламенту в Києві проходить мітинг проти COVID-вакцинації

Рада сьогодні має розглянути законопроєкт про систему громадського здоров'я

Рада сьогодні має розглянути законопроєкт про систему громадського здоров'я

Фото: PavlovskyNews

У Києві сьогодні, 4 лютого, під стінами парламенту зібралися протестуючі, які виступають проти примусової вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами: "Зупиніть геноцид українського народу", "НІ примусовій вакцинації".

Відомо, що сьогодні Рада розгляне законопроєкт № 4142, який передбачає презумпцію згоди на вакцинацію: у тому випадку, якщо батьки хочуть відмовитися щепити дитину, вони повинні будуть написати заяву про відмову від вакцинації.

Раніше повідомлялося, що вакцинація керівництва держави планом не передбачена - Степанов.