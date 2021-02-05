У Запорізькій області водійка на переході збила трьох військових

Вона не витримала безпечної швидкості руху і збила нацгвардійців

Вона не витримала безпечної швидкості руху і збила нацгвардійців

Фото: Нацполіція

Під Запоріжжям у місті Енергодар 51-річна водійка автомобілю "КІА RІО", рухаючись вулицею Курчатова, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців, які переходили проїзну частину по не регульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області. Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до міської лікарні", - йдеться у повідомленні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, у Харкові п'яний водій намагався втекти від поліції і насмерть збив пішохода.

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