У Зеленского заявляют, что суд не сможет отменить санкции против каналов Медведчука

Решение СНБО о наложении санкций против телеканалов там назвали "идеальным"

Решение СНБО о наложении санкций против телеканалов там назвали "идеальным"

Фото: из открытых источников

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский отвергает возможность отмены санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK через суд.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Вениславский утверждает, что пока он не видит никаких оснований для того, чтобы суд отменил санкции против этих трех каналов.

Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречно. Поэтому ожидать, что есть какие-то основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я вижу, что позиции ОП и СНБО юридически безупречны. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - заявил он.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.