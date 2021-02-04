Підозрюваного в обстрілі дітей в Тернополі взяли під варту одразу у залі суду

В СІЗО тернополянин перебуватиме до 3 квітня

В СІЗО тернополянин перебуватиме до 3 квітня

Фото відділу комунікації поліції Тернопільської області

Мешканця Тернополя, якого підозрюють у стрілянині по дітях, взяли під варту одразу у залі суду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Тернопільської області.

Слідчий суддя постановив задовільнити клопотання слідчого про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Одразу після оголошення ухвали, підозрюваного у залі суду взяли під варту. В слідчому ізоляторі тернополянин перебуватиме до 3 квітня 2021 року.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, розслідування тривало з 21 січня. Цього дня до лікарні потрапив малолітній мешканець обласного центру. Травми хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 26 школи Тернополя. Під час надзвичайної події на дитячому майданчику було троє дітей — потерпілий зі своєю сестрою та ще один малолітній, який також отримав поранення щоки від невідомого металевого предмету.

Проте правоохоронці не могли оприлюднювати детальну інформацію по цій справі у зв’язку з проведенням експертиз та інших слідчих дій, — розповів Богомол.

За його словами, правоохоронці мали первинні версії, що можливо була петарда, можливо саморобний вибуховий предмет або інша подія, яка спричинили дитині тілесні ушкодження. Тому первинна інформація подавалася узагальнено, без конкретизації. Однак, коли дитину доставили до медичного закладу, то встановили, що в тілі дитини є дріб.

Повідомляється, що фахівці встановили, що кущі, біля яких впала дитина, також пошкоджені пострілом зі зброї. Завдяки проведеним заходам та зібраним доказам фахівці змогли встановити приблизну траєкторію руху кулі та вікно, з якого, ймовірно, стріляли.

Підтвердження про спеціальний постріл з метою вбивства ми не маємо. Кінцева кваліфікація буде в ході розслідування і в ході рішень прокуратури буде. Ми не мали інформації від цієї людини, що я вчинив постріл, що це сталося з моєї вини. Перше пояснення його про те, як відбулася подія, було на 6-й день, — сказав Богомол.

Окрім того, керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук розповів, що дії підозрюваного кваліфіковано за статтею 296 частина 4 — хуліганство, вчинене з використанням зброї та 121 частина 1 ККУ — умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, що у Тернополі обстріляли дитину: відкрито кримінальне провадження. З ран дитини медики вилучили понад 30 чужорідних тіл, схожих на дробини.