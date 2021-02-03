Стефанчук анонсував закон про відкликання нардепів, - ЗМІ

Для цієї можливості потрібно внести зміни до Конституції

Для цієї можливості потрібно внести зміни до Конституції

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Про це повідомив Руслан Стефанчук в інтерв’ю lb.ua, передає RegioNews.

Зараз ми працюємо над законом, який у всьому світі називається "recalls" – можливість відкликання. У нас є можливість відкликання депутатів місцевих рад, але ми хочемо її розширити, - сказав Стефанчук.

За його словами, щоб з'явилася можливість відкликати народних депутатів народом, потрібно внести певні зміни до Конституції.

Зрозуміло, що наразі Конституція не дає нам можливості відкликати народного депутата – потрібно вносити зміни, - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Стефанчук стверджує, що на запити з приводу "кнопкодавства” ДБР дає формальні відповіді: за "кнопкодавство” проти нардепів відкрили лише дві справи.