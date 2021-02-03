09:29  03 лютого
В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19
08:56  03 лютого
Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам
18:30  03 лютого
Бойовики обстріляли позиції українських військ в районі Гнутового - штаб
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2021, 17:33 69

У Мінреінтеграції розповіли, як можуть пройти українські вибори в ОРДЛО

03 лютого 2021, 17:33 69
Читайте также на русском языке
Там вважають, що голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації
Там вважають, що голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Українські вибори після деокупації Донбасу можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуться поступово. При цьому голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що в законопроєкті про перехідний період говориться, що для виборів на звільненій території мають скластися конкретні умови. В тому числі необхідно домогтися безпеки, забезпечити доступ до українських ЗМІ та конкуренцію політичних партій.

"Копенгагенський стандарт у сфері виборів неможливо виконати без деокупації, демілітаризації, роззброєння. Без цього проводити голосування безглуздо і навіть небезпечно, бо будь-яке незадоволення результатами волевиявлення призведе до повторної ескалації", - зазначив Резніков.

Він також підкреслив, що, можливо, вибори будуть проходити секторально. Тобто, в районі, де вже виконано умови безпеки - демілітаризація і роззброєння.

"Вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться через два-шість років після деокупації (одночасно з місцевими виборами по всій країні), щоб вже місцеві органи влади займалися життєдіяльністю цих територій", - додав віцепрем'єр.

При цьому на національних виборах мешканці ОРДЛО зможуть голосувати, тільки зареєструвавшись як виборці на території, де вони проводяться.

Нагадаємо, що в уряді пропонують прописати в законодавстві, що Росія – це агресор.

вибори Україна війна міністр Міністерство

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram