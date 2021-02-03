У Мінреінтеграції розповіли, як можуть пройти українські вибори в ОРДЛО

Там вважають, що голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації

Там вважають, що голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації

Офіс президента

Українські вибори після деокупації Донбасу можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуться поступово. При цьому голосування до органів місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю lb.ua заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Віцепрем'єр зазначив, що в законопроєкті про перехідний період говориться, що для виборів на звільненій території мають скластися конкретні умови. В тому числі необхідно домогтися безпеки, забезпечити доступ до українських ЗМІ та конкуренцію політичних партій. "Копенгагенський стандарт у сфері виборів неможливо виконати без деокупації, демілітаризації, роззброєння. Без цього проводити голосування безглуздо і навіть небезпечно, бо будь-яке незадоволення результатами волевиявлення призведе до повторної ескалації", - зазначив Резніков. Він також підкреслив, що, можливо, вибори будуть проходити секторально. Тобто, в районі, де вже виконано умови безпеки - демілітаризація і роззброєння. "Вибори до органів місцевого самоврядування відбудуться через два-шість років після деокупації (одночасно з місцевими виборами по всій країні), щоб вже місцеві органи влади займалися життєдіяльністю цих територій", - додав віцепрем'єр. При цьому на національних виборах мешканці ОРДЛО зможуть голосувати, тільки зареєструвавшись як виборці на території, де вони проводяться. Нагадаємо, що в уряді пропонують прописати в законодавстві, що Росія – це агресор.

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