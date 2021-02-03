09:29  03 лютого
В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19
08:56  03 лютого
Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам
08:09  03 лютого
ООС: за добу вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2021, 13:20 149

Військові оприлюднили ім’я бійця, який загинув учора в зоні проведення ООС

03 лютого 2021, 13:20 149
Читайте также на русском языке
Це старший матрос Дмитро Власенко
Це старший матрос Дмитро Власенко
Фото: Facebook-сторінка 503 Окремого батальйону морської піхоти
Читайте также
на русском языке

Боєць, який загинув учора від кулі снайпера на лінії розмежування – 38-річний Дмитро Власенко. На Миколаївщині в нього залишились батьки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу 503 Окремого батальйону морської піхоти.

Побратими повідомили ім’я загиблого бійця, який прослужив у цьому батальйоні більше 3 років.

Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки, - повідомили побратими.

Вчора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив нашого воїна - старшого матроса Дмитра...

Posted by 503 Окремий батальйон морської піхоти on Wednesday, February 3, 2021

Як повідомлялося, в зоні проведення ООС за минулу добу - вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий.

Також учора Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі. Він вважає, що на це немає підстав.

ООС РФ війна смерть окупанти снайпер

Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів
03 лютого 2021, 09:52
На Донбасі снайпер бойовиків вбив нашого військового
02 лютого 2021, 16:35
Бойовики на Донбасі посилюють артилерію та маскують свою техніку, - розвідка
02 лютого 2021, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua