Військові оприлюднили ім’я бійця, який загинув учора в зоні проведення ООС

Це старший матрос Дмитро Власенко

Це старший матрос Дмитро Власенко

Фото: Facebook-сторінка 503 Окремого батальйону морської піхоти

Боєць, який загинув учора від кулі снайпера на лінії розмежування – 38-річний Дмитро Власенко. На Миколаївщині в нього залишились батьки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу 503 Окремого батальйону морської піхоти.

Побратими повідомили ім’я загиблого бійця, який прослужив у цьому батальйоні більше 3 років.

Старший стрілець Дмитро Власенко прослужив у нашому батальйоні більше трьох років і назавжди закарбувався у серцях побратимів як щира, чесна та добра людина, як мужній воїн, що завжди готовий підставити плече. У 38-річного героя вдома, на Миколаївщині, залишились батьки, - повідомили побратими.

Вчора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив нашого воїна - старшого матроса Дмитра... Posted by 503 Окремий батальйон морської піхоти on Wednesday, February 3, 2021

Як повідомлялося, в зоні проведення ООС за минулу добу - вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий.

Також учора Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі. Він вважає, що на це немає підстав.