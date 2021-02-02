Бойовики на Донбасі посилюють артилерію та маскують свою техніку, - розвідка
Російські окупаційні війська підвищують бойову готовність своєї артилерії на Донбасі. З метою перевірки її стану в ОРДЛО 1 лютого приїхала "комісія" з представників ЗС РФ.
Як пише RegioNews, про це повідомляє Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.
"Командування ЗС РФ підвищує бойову готовність артилерії оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російська комісія особливу увагу комісія приділяє "питанням матеріально-технічного забезпечення артилерійських і мінометних підрозділів та їхньої готовності до виконання завдань за призначенням".
Також в розвідці додали, що російські окупанти здійснюють переміщення бронегруп на завчасно підготовлені позиції з подальшим маскуванням техніки.
Раніше стало відомо, що в уряді пропонують прописати в законодавстві, що Росія – це агресор.