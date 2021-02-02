На Донбасі снайпер бойовиків вбив нашого військового
Військовий помер у медичному закладі
Військовий помер у медичному закладі
На Донбасі сьогодні, 2 лютого, снайпер проросійських бойовиків тяжко поранив українського військового. Попри надану медичну допомогу, військовослужбовець Об'єднаних сил помер.
Як пише RegioNews, про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі.
Військовий помер у медичному закладі. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації направила до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ноту з повідомленням про інцидент.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі зник український військовий, він може бути у полоні бойовиків.
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