На Донбасі снайпер бойовиків вбив нашого військового

Військовий помер у медичному закладі

Військовий помер у медичному закладі

Фото з відкритих джерел

На Донбасі сьогодні, 2 лютого, снайпер проросійських бойовиків тяжко поранив українського військового. Попри надану медичну допомогу, військовослужбовець Об'єднаних сил помер.

Як пише RegioNews, про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Військовий помер у медичному закладі. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації направила до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ноту з повідомленням про інцидент.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі зник український військовий, він може бути у полоні бойовиків.