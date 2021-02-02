15:07  02 лютого
Мінфін детально розписав, на що йшли кошти з "ковідного" фонду в 2020-му
19:39  02 лютого
Нескоромний знову анонсує викривальну пресконференцію в Брюсселі
17:52  02 лютого
В зоні ООС за добу чотири обстріли, загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2021, 20:22 129

Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі

02 лютого 2021, 20:22 129
Читайте также на русском языке
Він вважає, що на це немає підстав
Він вважає, що на це немає підстав
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ вважає, що підстави говорити про порушення режиму тишу можуть з’явитись, зокрема, якщо сторони повернуться до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні.

Про це повідомив Арестович в ефірі проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії", передає RegioNews.

Попри порушення режиму тиші, які є на сьогодні, наразі немає підстав говорити про його зрив, заявив Арестович. Підстави можуть з’явитись, зокрема, якщо сторони повернуться до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні.

Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли — ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі, — заявив Арестович.

За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинули троє військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомлялося сьогодні, в зоні ООС за добу чотири обстріли, загинув український військовий. Солдат Збройних Сил загинув в результаті пострілу ворожого снайпера.

війна Нормандський формат обстріли окупанти олексій арестович

На Донбасі снайпер бойовиків вбив нашого військового
02 лютого 2021, 16:35
Бойовики на Донбасі посилюють артилерію та маскують свою техніку, - розвідка
02 лютого 2021, 15:48
Бойовики на Донбасі за вихідні майже 90 разів порушили режим припинення вогню, - ОБСЄ
02 лютого 2021, 11:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua