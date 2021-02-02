Арестович пояснив, чому Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі

Він вважає, що на це немає підстав

Він вважає, що на це немає підстав

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Радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ вважає, що підстави говорити про порушення режиму тишу можуть з’явитись, зокрема, якщо сторони повернуться до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні.

Про це повідомив Арестович в ефірі проєкту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії", передає RegioNews.

Попри порушення режиму тиші, які є на сьогодні, наразі немає підстав говорити про його зрив, заявив Арестович. Підстави можуть з’явитись, зокрема, якщо сторони повернуться до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні.

Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли — ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі, — заявив Арестович.

За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинули троє військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомлялося сьогодні, в зоні ООС за добу чотири обстріли, загинув український військовий. Солдат Збройних Сил загинув в результаті пострілу ворожого снайпера.