ООС: за добу вісім порушень, від кулі снайпера загинув військовий

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Південного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь.

Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося", - йдеться у повідомленні штабу.

Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Павлополя, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – захисники помітили роботу ворожого снайпера.

Також, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Безпілотник ворога було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.