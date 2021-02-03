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ООС: за сутки восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный
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03 февраля 2021, 13:20 150

Военные обнародовали имя бойца, который погиб вчера в зоне проведения ООС

03 февраля 2021, 13:20 150
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Это старший матрос Дмитрий Власенко
Это старший матрос Дмитрий Власенко
Фото: Facebook-страница 503 Отдельного батальона морской пехоты
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Боец, который погиб вчера от пули снайпера на линии разграничения – 38-летний Дмитрий Власенко. На Николаевщине у него остались родители.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 503 Отдельного батальона морской пехоты.

Побратимы сообщили имя погибшего бойца, который прослужил в этом батальоне более 3 лет.

Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, в Николаевской области, остались родители, - сообщили сослуживцы.

Вчора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив нашого воїна - старшого матроса Дмитра...

Posted by 503 Окремий батальйон морської піхоти on Wednesday, February 3, 2021

Как сообщалось, в зоне проведения ООС за минувшие сутки - восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный.

Также вчера Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе. Он считает, что на это нет оснований.

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