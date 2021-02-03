Военные обнародовали имя бойца, который погиб вчера в зоне проведения ООС

Это старший матрос Дмитрий Власенко

Это старший матрос Дмитрий Власенко

Фото: Facebook-страница 503 Отдельного батальона морской пехоты

Боец, который погиб вчера от пули снайпера на линии разграничения – 38-летний Дмитрий Власенко. На Николаевщине у него остались родители.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 503 Отдельного батальона морской пехоты.

Побратимы сообщили имя погибшего бойца, который прослужил в этом батальоне более 3 лет.

Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, в Николаевской области, остались родители, - сообщили сослуживцы.

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