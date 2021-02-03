Военные обнародовали имя бойца, который погиб вчера в зоне проведения ООС
Боец, который погиб вчера от пули снайпера на линии разграничения – 38-летний Дмитрий Власенко. На Николаевщине у него остались родители.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу 503 Отдельного батальона морской пехоты.
Побратимы сообщили имя погибшего бойца, который прослужил в этом батальоне более 3 лет.
Старший стрелок Дмитрий Власенко прослужил в нашем батальоне более трех лет и навсегда запечатлелся в сердцах побратимов как искренний, честный и добрый человек, как мужественный воин, который всегда готов подставить плечо. У 38-летнего героя дома, в Николаевской области, остались родители, - сообщили сослуживцы.
Вчора, 2-го лютого, поблизу с. Шуми ординський снайпер смертельно поранив нашого воїна - старшого матроса Дмитра...Posted by 503 Окремий батальйон морської піхоти on Wednesday, February 3, 2021
Как сообщалось, в зоне проведения ООС за минувшие сутки - восемь нарушений, от пули снайпера погиб военный.
Также вчера Арестович объяснил, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе. Он считает, что на это нет оснований.