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02 лютого 2021, 18:13 126

Справа Telegram-каналів: суд обрав підозрюваним запобіжні заходи

02 лютого 2021, 18:13 126
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Одну із підозрюваних заарештували із заставою 1,5 млн грн
Одну із підозрюваних заарештували із заставою 1,5 млн грн
Фото: СБУ
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Київський районний суд Харкова обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у державній зраді у справі Телеграм-каналів у вигляді тримання під вартою з правом застави та цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, передає RegioNews.

Він розповів, що запобіжні заходи обрали під час засідання суду 1 лютого.

За словами Чубенка, одну підозрювану взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 1,58 млн грн, іншу жінку відправили під цілодобовий домашній арешт.

Чубенко зазначив, що прокуратура не планує домагатися жорсткіших запобіжних заходів, оскільки таке рішення суду прокурорів влаштовує.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни".

Згодом стало відомо, що СБУ арештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану”.

суд залог кримінальна справа Telegram рішення державна зрада

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