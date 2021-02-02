ВАКС не відновив справу за "плівками Деркача"

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Рixabay
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про закриття детективом Національного антикорупційного бюро кримінального провадження по так званим "плівкам Деркача"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби антикорупційного суду, передає RegioNews.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката, подану в інтересах народного депутата Верховної Ради України IX скликання, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2021, якою відмовлено у задоволенні скарги на постанову детектива НАБУ від 30.12.2020 про закриття кримінального провадження", — йдеться в повідомленні.

Колегія суддів апеляційної інстанції залишила апеляційну скаргу без задоволення, а рішення слідчого судді — без змін. Рішення вступило в законну силу з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає.

Постановою детектива НАБУ від 30.12.2020 кримінальне провадження закрито у звʼязку з відсутністю в діянні пʼятого президента України Петра Порошенка складу кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Апеляційна палата залишила без змін рішення слідчого судді щодо закриття детективом НАБУ кримінального провадження...

Posted by Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду on Tuesday, February 2, 2021

Раніше повідомлялося, що Мінфін США запровадив санкції не лише проти низки українських громадян, а й проти медіа, пов'язаних із Деркачем.

суд Україна ВАКС нардеп парламент

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