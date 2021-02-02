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02 лютого 2021, 18:02 208

У НАБУ заявили, що глава ОАСК Вовк знову проігнорував повістку

02 лютого 2021, 18:02 208
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Бюро також оприлюднило відео, як детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади
Бюро також оприлюднило відео, як детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади
Фото з відкритих джерел
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Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк 1 лютого спочатку відмовився отримати від детективів Національного антикорупційного бюро клопотання про відсторонення його від посади, а ввечері того ж дня вкотре не прибув за повісткою про виклик до НАБУ.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ

"Попри зухвалу поведінку підозрюваного, НАБУ довело до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави", - повідомили в НАБУ.

Там наголосили, що, попри системний опір підозрюваних, НАБУ розслідує кримінального провадження за фактами зловживань суддів ОАСК. Слідство направило Генеральному прокурору проєкти клопотань до ВРП про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних, а також ініціювало перед Генеральним прокурором низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

"При цьому вже упродовж кількох місяців від Генпрокурора немає жодних рухів у напрямку розгляду зазначених клопотань. Цей факт, своєю чергою, лише підкріплює правовий нігілізм із боку підозрюваних, свідком якого є все суспільство", - наголосили в НАБУ.

Бюро також оприлюднило відео, як детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Раніше ВАКС пояснив, чому у справі судді Вовка не продовжили термін розслідування.

суд Україна НАБУ кримінал справа

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