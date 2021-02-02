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02 февраля 2021, 18:13 126

Дело Telegram-каналов: суд избрал подозреваемым меры пресечения

02 февраля 2021, 18:13 126
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Одну из подозреваемых арестовали с залогом 1,5 млн грн
Одну из подозреваемых арестовали с залогом 1,5 млн грн
Фото: СБУ
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Киевский районный суд Харькова избрал меры пресечения двум подозреваемым в государственной измене в деле Телеграмм-каналов в виде содержания под стражей с правом залога и круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, передает RegioNews.

Он рассказал, что меры пресечения избрали во время заседания суда 1 февраля.

По словам Чубенко, одну подозреваемую взяли под стражу с правом внесения залога в размере 1,58 млн грн, другую женщину отправили под круглосуточный домашний арест.

Чубенко отметил, что прокуратура не планирует добиваться более жестких мер пресечения, поскольку такое решение суда прокуроров устраивает.

Напомним, СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны".

Позже стало известно, что СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана".

суд залог уголовное дело Telegram решение государственная измена

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