Власник пансіонату у Харкові, де сталася смертельна пожежа, оскаржує свій арешт

Міри запобіжного заходу оскаржують також адміністратор, орендар та директор закладу

Міри запобіжного заходу оскаржують також адміністратор, орендар та директор закладу

Фото: ДСНС

Власник будинку для літніх людей Харкова “Золотий час”, під час пожежі в якому 21 січня загинуло 15 осіб, подав апеляційну скаргу на свій арешт.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прессекретаря Харківського апеляційного суду Євгенію Бондаренко, передає RegioNews.

Харківський апеляційний суд отримав скаргу адвоката Славіка Акопяна - четвертого підозрюваного у справі про смертельну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові - на рішення Київського райсуду Харкова щодо обрання арешту як міри запобіжного заходу", - повідомила Бондаренко.

За її словами, протягом 27 та 28 січня апеляційні скарги на рішення Київського райсуду щодо арешту як міри запобіжного заходу подали ще троє підозрюваних.

Це адміністратор Ігор Мирончук, орендар В'ячеслав Кравченко, а також його дружина Ольга Кравченко - директор закладу. Про дату судового засідання стане відомо пізніше.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.