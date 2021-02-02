"Епіцентр” у Первомайську підпалив чоловік із ножем та сокирою: всі подробиці

Внаслідок нападу постраждали двоє охоронців гіпермаркету, їх доставили до лікарні

Внаслідок нападу постраждали двоє охоронців гіпермаркету, їх доставили до лікарні

Фото: Нацполіція

Причиною масштабної пожежі в торговельному центрі “Епіцентр” в Первомайську Миколаївської області став навмисний підпал, поліція вже порушила кримінальну справу.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив директор торгового центру Михайло Телков, передає RegioNews.

За його словами, один з чоловіків приніс з собою пляшку з легкозаймистою сумішшю, облив стенди з ковроліном і лінолеумом і підпалив їх.

Охорона центру одразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник схопив сокиру і ніж і накинувся на співробітників Епіцентру, поранивши одного з них. Охорона торгового центру затримала чоловіка і передала поліції", — розповіли в "Епіцентрі”.

У торговому центрі зазначили, що зловмисників було двоє. Другий чоловік зник і його розшукує Нацполіція.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, пожежу в "Епіцентрі”здійснив 37-річний чоловік, який прийшов до гіпермаркету з сокирою.

Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, підпалив приміщення і кинувся бігти. Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали і затримали зловмисника у дворах, де ще один з працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловіка затримали, він доставлений у Первомайське управління поліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство).

Нагадаємо, 2 лютого у Первомайську Миколаївської області спалахнула масштабна пожежа в "Епіцентрі".

Згодом у Миколаївській області затримали ймовірного палія торгового центру "Епіцентр", друга людина втекла.